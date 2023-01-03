Jandarma 1 yılda 2 bin 78 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti

Aksaray'da jandarma ekipleri 2022 yılında yaptığı çalışmalarla 2 bin 78 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Aksaray'da suç ve suçluya göz açtırmayan jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çeşitli çalışmalarla 2022 yılında 2 bin 78 şahsı yakaladı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş, terörle mücadele, istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve kent genelindeki ilçe jandarma karakolu ekipleri 1 yıl içerisinde kent genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. Karayolları denetimleri, ilçe, belde ve köy yolları denetimleri, istihbarat şubesi ekiplerinin araştırmaları ve teknik ve fiziksel takipte elde edilen bilgilerle yola çıkan jandarma ekipleri 1 yıl içerisinde toplam 2 bin 78 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin ardından şahıslar Aksaray Adliyesine sevk edilerek adalete teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.