Jandarma 184. kuruluş yıl dönümünde öğrencilerle buluştu

Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde okullarda öğrencileri ziyaret eden jandarma tanıtım eğitimi verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Sabah erken saatlerde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Ardından okullara ziyarete giden jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere asayiş, trafik, çevre, olay yeri inceleme, motosiklet, narkotik ve bomba arama köpek timlerinde görevli personeller tarafından jandarmanın icra ettiği görevler hakkında bilgiler verilerek, jandarma araçları ve motosikletlerinin tanıtımı yapıldı. Jandarma araç ve gereçlerini yakından inceleyen öğrenciler araçlara binerek eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca öğrencilere, Jandarma köpekleri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.