Jandarma ekipleri hem denetliyor hem eğitim veriyor

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar Covid-19 tedbirleri kapsamında denetlenerek çalışanlara eğitimler verildi.

Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaları bir bir kontrolden geçiriyor. Hemen her gün fabrikaları ziyaret ederek denetimler yapan jandarma ekipleri, aynı zamanda fabrikalarda çalışan personele yönelik maske, sosyal mesafe ve hijyen eğitimi veriyor. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı adı altında çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, alınması gereken tedbirler hakkında da bilgiler veriyor.