Jandarma ekipleri kadınlara KADES eğitimi

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, köy köy gezerek kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) eğitimi verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde kadın astsubaylar köy köy, belde belde gezerek kadınlara ulaştı. Evlerin kapılarını çalıp kadınlarla buluşan kadın astsubaylar, kadına yönelik şiddet hakkında bilgiler vererek KADES programını kadınların telefonlarına yükledi. Programın nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair bilgiler veren kadın astsubaylar, kadına yönelik şiddet çerçevesinde ziyaret ve eğitimlerini hemen her gün sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.