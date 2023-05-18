Jandarma ekipleri traktörleri sıkı denetime aldı

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerde çalışmalar yoğunlaşırken, jandarma ekipleri traktörleri kontrol altına alıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve tarımsal faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte faaliyete geçen traktörler, jandarma ekipleri tarafından sıkı denetime alındı. İlçe, belde ve köylerde traktörleri denetlemeye çıkan jandarma ekipleri il genelinde denetim faaliyetlerini sürdürürken, özellikle 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan, devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma (Rops) çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Trafik jandarması ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör ve flaşörlü lamba gibi ikaz ışıkları da kontrol ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.