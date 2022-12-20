Jandarma, geri dönüşümden topladığı malzemelerle hayvanlara yuva yaptı

Hava sıcaklıklarının eskilere düştüğü Aksaray'da geri dönüşüm malzemelerini toplayarak işe koyulan jandarma ekipleri kedi, köpek ve kuşlara yuvalar yaparak doğaya bıraktı.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının eksilere kadar düşmesinin ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, hayvanların kışın üşümemesi için kolları sıvadı. İlk olarak yuva yapımıyla işe başlamak isteyen jandarma ekipleri, geri dönüşüm tesisine giderek burada gerekli tüm malzemeleri topladı. Toplanan malzemelerle kendi imkanlarıyla işe koyulan jandarma ekipleri, hayvanlara onlarca yuva yaptı. Hayvanların altındaki mindere kadar düşünen jandarma ekipleri daha sonra yapılan kuş, kedi ve köpek yuvalarını yine kendi elleriyle doğaya bıraktı. Burada hayvanlarla da ilgilenen jandarma ekipleri yuvaların önüne kuşyemi, kedi ve köpek maması da bırakarak hayvanların beslenmesini sağladı. Kuş yuvaları ise ağaçlara monte edilerek kuşların da soğuk havadan korunacağı ortamlar sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geri dönüşüm malzemelerin çöp olmadığı bilinci ile hem sokak hayvanlarını kış günlerinde soğuk havalardan korumak hem de atıkları değerlendirerek yaşanılabilir bir Aksaray, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.