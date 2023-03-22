Jandarma ilçe, belde ve köy yollarında sıkı denetimde

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yollarda geniş güvenlik önlemleri altında denetimler yapan jandarma trafik ve asayiş ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak denetliyor.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında denetimler yapıyor. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önemleri altında gerçekleştirilen denetimler de araçlar tek tek durdurularak kontrolden geçiriliyor. Trafik jandarması ekipleri ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada araç, sürücü ve yolcular bir bir sorgulanıyor. Asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaparken, trafik ekipleri de araç ve sürücü üzerinde sorgulama yapıyor. Kadın astsubaylarında katıldığı denetimlerde sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirilerek uyarılıyor.