Jandarma ilçe ve köy okullarında güvenliği sağlıyor

Aksaray'da Jandarma ekipleri ilçe ve köy okullarında çevre güvenliğini sağlayarak öğrencilere de eğitimler veriyor.

Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma timleri, ilçe ve köy okullarında görev alarak okul çevre güvenliğini sağlıyor. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma timleri aynı zamanda trafik ve güvenlik eğitimleri veriyor. Eğitim ve öğretim dönemi başından itibaren okulları boş bırakmayan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, öğrencileri sevindirmek için ikramlarda da bulunarak velilerden teşekkür alıyor.

Sultanhanı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul ziyaretleri ve okul çevresi güvenlik uygulamalarından çok memnun olduklarını belirten öğrenci velileri, “Jandarma ekipleri okullarımıza sık sık gelerek öğrencilerimizin okul giriş çıkışlarında okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu caddelerde gerekli tedbirleri alarak öğrencilerimizin güvenliğini sağlıyorlar. Jandarma personeline teşekkür ediyoruz” dediler.