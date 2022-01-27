Jandarma karda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan ve hasta olan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekipler, köy ve beldelerde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet veriyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan ve Aksaray'da da günlerdir etkili olan kar yağışı, belde ve köylerde vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Hastaneye gidemeyen, araçta mahsur kalan, eczaneye gidemeyen, kömürü biten vatandaşa kömür getiren ve yolda kalan ambulanslara destek olan jandarma ekipleri köy köy geziyor. Yoğun ihbarlar üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip sadece yardıma muhtaç olan vatandaşlara hizmet veriyor. Ambulansların giriş yapamadığı yerlerde jandarma ekipleri hasta ile ambulansı buluşturuyor. Evden çıkamayan birçok vatandaş ise yine jandarmanın desteğiyle ihtiyaçlarını gideriyor. Kurulan özel ekip, gece gündüz demeden sadece vatandaşların ihtiyacını karşılama görevine bakıyor.