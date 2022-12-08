Jandarma kaybolan koyunları dron ile buldu

Aksaray'da üreticinin mandıradan kaçan 8 koyununun peşine düşen jandarma ekipleri dron ile havadan yaptığı çalışmada hayvanları sağ salim bularak sahibine teslim etti.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Çakmak (22) jandarmayı arayarak mandırasından 8 adet koyununun kaçtığını ve bulamadığı ihbarında bulundu. Harekete geçen Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek aldığı bilgiler doğrultusunda kaçak koyunların peşine düştü. Yaya ve araçla yapılan aramada bulanamayan koyunlar için jandarma bu kez dron kaldırarak havadan arama çalışması balattı. Dron ile kısa sürede sağ salim bulunan ve yerleri tespit edilen 8 koyun jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. İbrahim Çakmak jandarma ekiplerine teşekkür etti.