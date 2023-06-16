Jandarma öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

2022-2023 eğitim öğreti yılının sona ermesiyle birlikte Aksaray'da okullara ziyarette bulunan jandarma ekipleri öğrencilerin karne-heyecanına ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona erdiği bugün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Aksaray'da toplam 100 bin 900 öğrenci karne alırken, 18 Haziran Pazar günü 3 bin 800 öğrenci Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek. İlçe, belde ve köy okullarında öğrencileri yalnız bırakmayan jandarma ekipleri öğrencilere sürpriz yaparak karne heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilerle birlikte karne alan jandarma ekipleri öğrencilere nasihatlerde bulunarak jandarma dergisi, jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.