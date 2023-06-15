Jandarmadan “Mutluluğa Kurşun Sıkma ve Boğulma” çalıştayı

Aksaray'da düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek, baraj ve göletlerde boğulma olaylarının önüne geçebilmek için farkındalık oluşturmak amacıyla “Mutluluğa kurşun sıkma” ve “Su candır, can almasın” konulu çalışmanın çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Jandarma komutanlığı tarafından bugün Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hacı Ali Büber, çalışmaların son derece verimli geçtiğini belirterek, “Ülke genelinde olduğu gibi maalesef ilimizde de düğünlerde zaman zaman silah atıldığı bir gerçektir. Bu durum can güvenliğimizi ve sağlığımızı riske atmakta, ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Silahlarla oynamak veya düğünlerde, eğlence ve etkinliklerde havaya da olsa ateş etmek vatandaşlarımızın yaralanmasına, hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu tür bir olay hayatımızı sonsuza dek değiştirerek kalıcı izler bırakabilmektedir. 2022 yılında icra ettiğimiz 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çalıştayımızın sonucu olarak düğünlerde silahla ateş etme ihbarlarında yüzde 62 oranında azalış meydana gelmiştir. Organize edilen tüm düğün, eğlence, etkinlik vb. faaliyetlerde sivil veya resmi olarak Jandarma personeli görevlendirilmiş, bu durum vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Vatandaşlarımızda düğünlerde silah atmanın olumsuz sonuçlar doğuracağı bilincinin yanında farkındalık da oluşturulmuştur” dedi.

“20 yılda 66 kişi boğularak öldü”

Baraj ve göletlerde yaşanan boğulma olaylarına ilişkin yapılan çalışmayı anlatan Albay Büber, “Ülkemizde her yıl yüzlerce kişi serinlemek veya çeşitli nedenlerle girdikleri baraj, göl, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğularak maalesef hayatlarını kaybetmektedirler. Boğulma olaylarından en fazla genç nüfusumuz etkilenmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. İlimizde son 20 yılda 57 suda boğulma olayı meydana gelmiş, ne yazık ki bu olaylarda 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Suda Boğulma olayları trafik kazalarından sonra insanların hayatını kaybettiği olayların başında gelmektedir. Komutanlığımızca bu hususa dikkat çekmek amacıyla 2022 yılında suda boğulma olayları çalıştayı icra edilmiştir. 27 Mayıs 2016 tarihinde alınan kararla ilimiz sınırları içerisinde bulunan sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla suya girme eylemi tamamen yasaklanmıştır. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca suda boğulma olaylarının önüne geçmek maksadıyla alınan tedbirlere ilgili kurumlarla koordineli olarak azim ve kararlılıkla devam edilecektir” diye konuştu.