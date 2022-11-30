Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Aksaray'da trafik jandarması ekipleri okul okul gezerek öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde ilçe, belde ve köylerdeki okulları bir bir ziyaret eden trafik jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimi veriyor. Trafik Jandarma ekipleri emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve lambaları ile yaya geçidinin kullanımı konularında uygulamalı ve nazari trafik eğitiminin yanı sıra çocuklara ‘Olay' isimli Jandarma köpeğinin gösterisi izletti. Eğitimin ardından minik öğrenciler jandarma devriye araçlarına bindirilip araçların tanıtımı yapıldı. Gün boyu okulda eğitimlerini sürdüren trafik jandarması ekipleri son olarak öğrencilere çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve balon hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.