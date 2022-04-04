Jandarmadan ormancılara yangın ve kriminal eğitimi

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Orman Muhafaza Memurlarına yangın ve kriminal eğitimi verildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurlarına yönelik eğitim verdi. Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde orman yangınlarının nedenleri, yangınlardan sonra olay yerinde araştırma teknikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, olay yerinde bulunabilecek bulgular ve bulguların muhafazası, Orman Muhafaza Memurlarının sorumlulukları anlatıldı. Kriminal eğitimde veren jandarma ekipleri yangınlara karşı vatandaşların uyarılması ve bilgilendirilmesi çerçevesinde de önlemler alıyor.

Konuyla ilgili jandarmadan yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.