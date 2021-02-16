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Jandarma'dan OSB'de çalışanlara denetim ve bilgilendirme

Aksaray’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla jandarma ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikalarda çalışanları ziyaret ederek hem denetim hem de bilgilendirme yaptı.

Aksaray'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla jandarma ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikalarda çalışanları ziyaret ederek hem denetim hem de bilgilendirme yaptı.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geniş çaplı tedbirlerin alındığı ve etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanları ziyaret eden jandarma ekipleri, “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla personellerle bir bir görüştü. Temizlik, sosyal mesafe, maske kullanımı bilgilendirmesi yapan jandarma ekipleri ayrıca kadın çalışanlara kadına yönelik şiddet konularında yapılacaklar ve KADES programı hakkında bilgilendirme yaptı.

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