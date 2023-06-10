Jandarmadan otobüs sürücülerine “Trafik Güvenliği” eğitimi

Aksaray'da eğitim faaliyetleriyle yaşanan trafik kazalarının en aza indirgenmesini amaçlayan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine “Trafik Güvenliği” eğitimi verdi.

Yaşanan kazaların, can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, yaptığı birçok faaliyetin yanı sıra şimdi de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine yöneldi. Otobüs şoförlerini Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bir araya getiren trafik jandarması, 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, “Trafik Güvenliği” eğitimi verdi. Eğitimlerde, yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için trafik güvenliği, sürüş güvenliği, hız sınırı, trafik kuralları, güvenli trafik bilinci hakkına bilgiler veren trafik jandarması, trafikte dikkatsizlik konusuna değinerek en ufak bir dikkatsizliğin faciayla sonlanabileceğini aktardı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sivil araçların karıştığı kazaları ve bu kazalardan kaynaklı muhtemel can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesi maksadıyla eğitimler aralıksız devam edecektir” denildi.