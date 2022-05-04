Jandarmadan özel güvenlik görevlilerine KAAN ve KADES eğitimi

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi tarafından özel güvenlik görevlilerine meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla KAAN ve KADES eğitimi verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı birçok alanda verdiği eğitimlere hız kesmeden devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde özel güvenlik görevlileri ile bir araya gelen İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri Kamusal Asayiş Analiz Nitelik (KAAN), Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele (KADES) ve Çevre Kanunu konularında eğitimler verdi. Özel güvenlik görevlilerinin asayiş konularında kolluk kuvvetlerine destek olunması amaçlanan eğitimlerde özel güvenlik görevlilerine yetki ve önlemler hakkında da bilgiler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam edilecektir” denildi.