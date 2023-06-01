Jandarmadan tarım işçisi kadınlara KADES eğitimi

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapan İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Aksaray'a gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara KADES eğitimi verdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'a çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi. Tarım arazilerini gezerek işçi kadınları ziyaret eden kadın jandarmalar, kadınlarla hem sohbet etti hem de eğitim verdi. KADES'in kullanımından aile içi şiddete kadar birçok alanda bilgiler veren kadın astsubaylar, erkek işçilere de İçişleri Bakanlığının “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla yürütülen programı çerçevesinde bilgilendirmeler yaptı. Kadın işçilerin telefonlarına KADES uygulamasını da yükleyen jandarma ekipleri, çocuklara da çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.