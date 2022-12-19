Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şubesi ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı. İstihbarı bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şahısların peşine düştü. Çok geçmeden Gülağaç ilçesinde bir evde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsın kimliğine ulaşan ekipler, Nusret B.'yi (35) teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şahsın Gülağaç ilçesindeki evine yönelik operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda, Nusret B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 3 adet extacy hap ele geçirildi. Şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.