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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da jandarma ekiplerinin bir otomobile yönelik gerçekleştirdiği operasyonda metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir otomobile yönelik gerçekleştirdiği operasyonda metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri plakasını öncede belirledikleri otomobili Aksaray sınırları içerisinde takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen takipte jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Ö.Ö. gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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