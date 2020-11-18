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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirdi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Selim S. (31) ve Kamber Mücahit Ç.'yi (26) takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin Taşpınar beldesinden Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı. İkamette yapılan aramada 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin maddesi ve suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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