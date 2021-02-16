İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı suçüstü yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı suçüstü yakaladı.


Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda 2 şahsın diğer 4 şahsa uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üçerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ilk olarak 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından kimlikleri belirlenen E.K. (25), H.H.Y. (54), D.Ü. (28), M.Ö. (27), S.A. (32) ve S.A. (42) isimli şüphelilerin Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda satış için buluşacaklarını tespit eden jandarma ekipleri yol üzerine pusuya yattı. 6 şahsın 2 ayrı araçla gelerek buluşması üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi de suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahısların üzerlerinde, araçlarda ve merkezde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda 210 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 adet av tüfeği ve 3 adet kesici alet ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.