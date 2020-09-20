Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma timleri gece yaptığı operasyonla 4 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yaparak tacirlere geçit vermeyen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Ortaköy ilçesinden Aksaray merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmalar sonrasında Aydın Ş. (36) isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri şahsı Aksaray merkeze kadar takip etti. Aksaray merkezde operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgulamasında Gaziantep ilinden gelen 3 şahsa uyuşturucu satacağını tespit eden jandarma ekipleri bu kez Gaziantep ilinden gelecek şahıslar için operasyon düzenledi. 07 AGG 795 plakalı otomobilin Aksaray merkeze girmesi üzerine otomobile de operasyon yapan jandarma ekipleri araçta bulunan sürücü Ahmet Remzi T. (23), yolcu olarak bulunan Abdulkadir Can A. (24) ve Beşir A. (24) isimli 3 şahsı da gözaltına aldı. 4 şüphelinin motosiklet, otomobil ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 302 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 430 TL nakit para, 1 adet bıçak, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.