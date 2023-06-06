Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

Aksaray'da bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 23 kök kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptığı istihbari çalışmada bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirip esrar ürettiği ve ticaretini yaptığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsı ve ikametini takibe alan jandarma ekipleri, 3 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İL Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.