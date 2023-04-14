Jandarmadan vatandaşlara “dolandırıcılara dikkat” eğitimi

Aksaray'da dolandırıcılara karşı çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, vatandaşları ziyaret ederek “dolandırıcılara dikkat” eğitimi veriyor.

Türkiye genelinde yaşanan telefonla veya internetten dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için kolları sıvayan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahaya indi. Şehir genelinde ilçe, belde ve köylerde vatandaşları ziyaret eden jandarma ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılara karşı eğitim veriyor. İlçe, belde ve köylerde bulunan kahvehaneler, pazar yerleri ve benzeri yerlerde vatandaşlarla buluşan jandarma ekipleri, ulaşamadığı vatandaşların da bir bir kapısını çalarak evinde ziyaret ediyor. Yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini anlatan jandarma ekipleri, internet ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları, kendisini savcı, asker, polis, kamu görevlisi olarak tanıtan ve herhangi bir suça karıştığını söyleyerek para talep eden şahıslara itibar etmemeleri gerektiğini anlattı. Bu gibi durumlarla karşılaştıklarında herhangi bir para transferi yapmadan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade eden jandarma ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara da uyarı afişleri astı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde vatandaşlarımızın internet ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmalarını sağlamak, meydana gelebilecek bu tarz olaylarda mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir” denildi.