Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi

Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Aksaray'ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde bir şahsın müstakil evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri ev ve şüpheliye yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müstakil eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli F.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve bahçesinde yapılan aramada 15 gram kubar esrar maddesi, 11 adet tarihi eser olan sikke, 8 adet tarihi eser obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15adet tabanca mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardında adli makamlara sevk edildi.