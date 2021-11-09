Kadın jandarmalar önce eğitim verdi sonra üzüm hasadı yaptı

Aksaray'da üzüm bağına eğitime gelen kadın jandarma ekiplerinden önce eğitim alan sonra da onlarla birlikte üzüm hasadı yapan 65 yaşındaki kadın çiftçi İrfan Bozdağ, ayrılık vakti geldiğinde bir sürpriz yaparak kendine has “Jandarma çavuşuyum, yol verin savaşayım” türküsüyle jandarma ekipleri uğurladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilerek kadınlara yönelik sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kapsamında Aksaray'da köy köy belde belde gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim vermek için tarla tapan demeden tüm kadınlara ulaşıyor. Kent genelinde KADES uygulamasını arkalıksız sürdüren ekipler Aksaray'ın merkeze bağlı Karkın köyündeki kadınlarla bir araya geldi. Üzüm hasadı yapılan bağda kadınlarla buluşan kadın jandarma ekipleri, uygulamalı olarak KADES programını anlatarak kadınların telefonlarına yükleme yaptı. Eğitimin ardından kolları sıvayan jandarma ekipleri bağda kadınlarla birlikte üzüm hasadı yaptı.

“Jandarma çavuşuyum, yol verin savaşayım” türküsüyle mest etti

Asmalardan topladıkları üzümleri kovalara dolduran jandarma ekipleri, ayrılık vakti geldiğinde 65 yaşındaki kadın çiftçi İrfan Bozdağ'ın sürpriz türküsüyle karşılaştı. Bağda oturduğu yerde kendine özgü jandarma türküsünü söyleyen Bozdağ, “Jandarma çavuşuyum, yol verin savaşayım. Düşman arkadan gelmeden silahıma kavuşayım” sözlerini söyledi. Ardından jandarma ekiplerine seslenen Bozdağ, “Allah sizden razı olsun. Siz buralara geldiniz. Bilenimiz var bilmeyenimiz var. Kimi kocasından çok çile çekti, hala çekenler var. Şimdiden sonra bu bacılarımızı, analarımızı bilgilendirdiniz. Sizler buraya gelmeseniz bir bunların hiç birini bilmiyorduk. Ne sorun çekenler var. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için tepemizde yeriniz var. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun” dedi.

“KADES uygulamasıyla artık kadınlar güven altında”

Üzüm bağında eğitim alan Hatice Keser (44), “Bilmediğimiz çok şey varmış. Bu arada jandarma ekipleri anlattı. Artık korkmuyoruz. Bir şey olsa telefona yüklediğimizi uygulayabiliyoruz” derken, Fatma Keser (15) ise “Jandarma ekipleri bugün bize KADES uygulamasını anlattı. Uygulama kapsamında artık kadının arkasında durulduğunu, kadınların hakkı olduğunu, artık kadınların fiziksel ya da psikolojik şiddet olduğunda kadınların bir telefon kadar uzağında olan KADES uygulaması var. KADES uygulamasıyla artık kadınlar güven altında” diye konuştu.

Artık daha güvende hissettiklerini belirten Semanur Bozdağ (16), “Kimseye telefon açmadan tek tıkla yapabiliyoruz. Artık daha güvendeyiz” ifadelerini kullandı. Rahime Keser (59) ise “Allah razı olsun komutanlarımız, jandarmalarımız geldi, bize güzel bilgiler verdi. Gerçekten çoğumuz bilmiyorduk bunları. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra bizlerde tedbirli olacağız. Kızlarımız olsun, annelerimiz olsun, ninelerimiz olsun hepsi bilgilenecek” şeklinde konuştu.