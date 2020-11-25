“Kadına Şiddete Hayır” farkındalığı için yürüdüler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne dikkati çekmek amacıyla Aksaray'da protokol mensupları 15 Temmuz Milli İrade Meydanından Atatürk Bulvarına kadar yürüdü.

Kadına şiddete hayır pankartları ile yapılan yürüyüşe Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Perek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakanlığının “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında Aksaray Valiliğinde 81 il ile eş zamanlı kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrasında ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü öncülüğünde 15 Milli İrade Meydanında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dikkat çekmek için gökyüzüne turuncu balon bırakıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı etkinlikte protokol üyeleri ve davetliler ‘Kadına Şiddete Hayır'ın simgesi turuncu renk maske ve eldiven taktılar. Kadına yönelik şiddetin son bulması için 15 Temmuz Milli İrade Meydanından başlayan etkinlik bir alışveriş merkezi içerisindeki farkındalık oluşturmak amacı ile kurulan stantların ziyaret edilmesinin ardından son buldu.