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Kafası kapı arasına sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Aksaray’da bir iş yerinde kafası kapı arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da bir iş yerinde kafası kapı arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Paşacık Mahallesi 5512 numaralı sokakta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bahçesinde bulunan ve iş yerine ait olan yavru köpek kafasını garaj kapısı ile kapı tutanağının arasına sıkıştırdı. Bir süre kafasını çıkaramayan yavru köpeğin havlamalarını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma araçlarıyla müdahale ederek kısa sürede köpeği kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu.

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