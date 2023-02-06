Kahramanmaraş depremi Aksaray'da da hissedildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem İç Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde olduğu gibi Aksaray'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'da şiddetli hissedilip, yıkımlara neden olurken deprem Aksaray'da da büyük ölçüde hissedildi. İç Anadolu Bölgesinde birçok ilde olduğu gibi Aksaray'da da hissedilen depreme uykuda yakalanan vatandaşlar sokaklara akın etti. Yoğun kar yağışı altında evlerini terk eden vatandaşlar geceyi araçlarında geçirmek için hazırlık yaptı. Fatih Mahallesi, Ereğli Kapı Mahallesi ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar İstiklal Mahallesindeki Pazar Semt Pazarı yanındaki boş arazide toplandı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Aksaray AFAD 20 kişilik ekiple 30 dakika içerisinde Hatay'a hareket etti

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesindeki Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bilgi verilmesi üzerine Aksaray'da 20 kişilik uzman ekip yarım saat içerisinde toplandı. AFAD Başkanlığı tarafından Hatay'a görevlendirilen Aksaray 5'er kişiden oluşan Arama-Kurtarma Teknisyeni 4 ekiple kısa sürede yola çıktı. Yaklaşık 15 kişilik AFAD Gönüllü ekibi her ihtimale karşı Pınar Mahallesindeki Komuta Merkezinde hazır bekletildi.

Depremin şiddetli olduğunu anlatan Ali Demirtaş (49), "Öncelikle geçmiş olsun deprem bayağı şiddetli oldu. Yani bayağı da korktuk. Alışkın değiliz Allah korusun böyle şeylere, ama işte oldu. Bayağı şiddetli oldu, bayağı sallandık. Başım döndü kalktığımda, soğuğun altındayız işte çocukları falan çıkardık dışarıya, ondan dolayı endişeliyiz. Geçmiş olsun" dedi.

Kızı Zeynep Demirtaş (12) ise "Öncelikle tüm Aksaray'a geçmiş olsun. Ben uykuda yakalandım. Annem uyandırdı, bina başımıza yıkılıyor sandım o kadar çok korktum. Bayağı sallandık çünkü, hemen kalktık, hazırlandık ve aşağıya geldik. Çoğu mahalleli zaten aşağıya inmiş. Biz onları falan görünce bayağı telaşlandık. Yakınlarımızı haberdar ettik. Yakınlarımızı haberdar edince hep beraber aşağıya indik. Şimdi de aşağıdayız" diye konuştu.

Mustafa Özkara (34), "Öncelikle tüm Aksaray halkına geçmiş olsun. Yani uykudan uyandık. Çok acı bir sıkıntı, yani ne bileyim evimizde rahat bir 3-4 dakika sallandık. Kontrollü bir şekilde aşağıya indik. Çocuklarımızı çıkardık, apartman sakinlerimize haber verdik. Aksaray için çok kötü bir durum ama tüm Türkiye adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.