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Kalp krizi geçiren sürücü duvara çarptı

Aksaray’da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen 84 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil duvara çarptı.

Aksaray'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen 84 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelebi (84) idaresindeki 68 BH 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak aşevinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aşevinin duvarı delindi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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