Kamyonet ile çarpışan otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışarak kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5131 Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi istikametinden Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyreden Halil K. (37) idaresindeki 68 BT 321 plakalı Volkswagen marka kamyonet ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametinden İstiklal Mahallesi istikametine seyreden Sedat D. (44) idaresindeki 68 DD 683 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ümmiye D. (40) ile 3 yaşındaki bebek Çınar Ayaz D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kanaldaki otomobil vinç ve vatandaşların çalışmasıyla çıkarıldı.