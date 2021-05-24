Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskil-Eşmekaya yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametinden Eşmekaya istikametinde seyreden Makbule Kayhan (18) idaresindeki 42 DOL 64 plakalı Volkswagen marka kamyonet, Eşmekaya mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Makbule Kayhan hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. (50) ve Aynur K. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Makbule Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hatice K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.