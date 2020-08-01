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Kamyonet şarampole devrildi, sürücü kabinde sıkıştı

Aksaray kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Kabinde sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Kaza, Aksaray - Ankara karayolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Hasan E. (62) idaresindeki 68 DN 335 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampoldeki ağaca çarpan kamyonet adeta hurdaya dönerken sürücüsü kabinde sıkıştı. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları müdahale ile sıkışan yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşınarak ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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