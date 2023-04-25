Kanadı kırık ebabil kuşu emin ellerde

Aksaray'da kanadı kırık olarak jandarma ekiplerince bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde devriye atan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. İmkanlar çerçevesinde yaralı kuşa ilk müdahalesini olay yerinde yapan jandarma ekipleri, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı ebabil kuşunu teslim alarak tedavi altına aldı.