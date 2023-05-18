İhlas Haber Ajansı

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Kanadı kırık kartala jandarma sahip çıktı

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık vaziyette bulunan kartal tedavi altına alındı.

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık vaziyette bulunan kartal tedavi altına alındı.


Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dağlık arazide doğa ve hayvanların korunmasına yönelik devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi arazide yaralı bir kartal buldu. Yaptıkları kontrolde kartalın kanadının kırık olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Yaralı kartal doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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