Kansere yenik düşen genç polis son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki polis memuru Mehmet Duysak memleketi Aksaray'da törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken biranda rahatsızlanan ve akciğer kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan genç polis memuru Mehmet Duysak (25), Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada bir süredir tedavi gören Duysak yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden evli ve üç çocuk babası olan polis memuru Mehmet Duysak memleketi olan Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kapıtaş köyünde tören düzenlendi. Polis memuru Duysak'ın cenazesi cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığında dualarla defnedildi. Polis memuru Mehmet Duysak'ın eşine Eskil Kaymakamı Kübra Alioğlu tarafından Türk Bayrağı verilirken, yakınları büyük üzüntü yaşadı.