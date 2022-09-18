Kapadokya balon turlarında rota Aksaray'a çevriliyor

Kapadokya ile özdeşleşen balon turları Aksaray'da yeniden başlıyor. Nevşehir ve Kayseri'de yapılan balon turlarında yeni rota Aksaray'a çevrilirken, dünyaca ünlü Ihlara Vadisi, Hasandağı ile Belisırma ve Selime Peri bacaları balon turlarında büyük ilgi görüyor.

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da balon turları başlıyor. Ihlara Vadisi, Hasandağı, Selime Katedrali başta olmak üzere birçok tarihi mekanıyla yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan Aksaray'da şimdi de balon turları ile ziyaretçiler tüm tarihi mekanları havadan görme şansını yakalayacak. Kapadokya'ya açılan kapı olarak bilinen Aksaray'da hava şartlarının balon uçuşlarında büyük önem taşıdığını aktaran Sıcak Hava Balon Pilotu Süleyman Karakaya, “Hava atmosferi burada mükemmel ve 3-4 kilometrelik bir güzergahta Selime Katedraline doğru uçuyoruz. Kalkış yapılan noktadan vadi içinden çıkıldığında rüzgâr bizi ‘S' çizerek Selime Katedraline doğru götürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde ‘S' seklinde uçuş sağlayan bir yer yok. Bu da uçuşumuzun daha uzun olması ve daha cazip hale getiriyor. Kapadokya bölgesinden burada uçmak daha uygun çünkü yeni bir bölge olduğu için Aksaray'da uçuşlar 100 Euro daha uygun. Bu da balon turuna katılmak ve yeni güzellikler keşfetmek isteyenler için daha cazip oluyor” dedi.

8 balon firması Aksaray'da uçuş için izin alırken, kentte birden fazla uçuş noktası ve gezi güzergâhının belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.