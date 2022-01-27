Kar temizliği yaparken devrilen iş makinesinin altında kaldı

Aksaray'da kar temizliği yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kalan operatör AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel şirkete ait iş makinesi ile yolda kar temizliği yapan operatör Mehmet Bozkıl (50) belde bölgesinde çalıştığı esnada iş makinesi devrildi. Operatör Mehmet Bozkıl ters dönen iş makinesinin altında kalırken yanında bulunan arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri yaptığı çalışmada iş makinesi operatörünü güçlükle iş makinesinin altından çıkarttı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Bozkıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.