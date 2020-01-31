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Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD kurtardı

Aksaray’da yoldan çıkarak şarampolde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da yoldan çıkarak şarampolde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Aksaray - Adana kara yolu 57. kilometresi Niğde sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden 33 HD 638 plakalı otobüste bulunan 48 kişi, sürücünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek kara saplandı. Devrilmekten son anda kurtulan otobüste 45'i yolcu 48 kişi mahsur kaldı. Otobüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Niğde Acil Çağrı Merkezi yolların kapalı olması nedeniyle olay yerine ulaşamazken, durum Aksaray Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine Aksaray Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı. AFAD ekipleri otobüste mahsur kalan 48 kişiyi çıkartarak kurtardı. Yolcular yakınlarda bulunan tesislere nakil edildi.

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