Karayollarında uzun namlulu silahlarla sıkı denetim

Aksaray'da uzun namlulu silahlarla kent giriş ve çıkışlarında denetim yapan polis, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahı olan noktada suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Türkiye'nin önemli ve yoğun geçiş noktalarından birisi olan ve bölgelerin bağlantı noktası konumundaki Aksaray'da karayollarında geniş güvenlik önlemleri altında denetimler gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde suç ve suçlulara göz açtırılmıyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan denetimler akşam saatlerine kadar devam ederken, araçlar kilometrelerce öteden takip edilerek noktalarda durduruluyor. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemlerin alındığı noktalarda durdurulan araçlar Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince plaka tescil numaraları ve ruhsat bilgilerince kontrol edilirken, KOM ekiplerince sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde POLCEP sistemi üzerinden de takip ediliyor.

Öte yandan, denetimi tamamlanan araçların sürücü ve yolcuları seyahat ederken dikkat etmesi kurallar yönünde uyarılıyor.