Karayolunda tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi

Aksaray'da karayolunda seyreden sürücünün arkasında seyreden araca yol vermeyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 06 EEB 55 plakalı otomobil sürücüsü, çift şeritli karayolunda adeta zikzak çizdi. Arkasından gelen otomobil sürücüsüne de yol vermeyen sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı. Uzun süre yolda şerit değiştiren sürücünün o anları arkasından gelen araçlardaki yolcular tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde olan bir aracın önünde seyreden otomobili sollamaya çalıştığı, ancak öndeki sürücünün sürekli şerit değiştirerek bu geçişe uzun bir süre izin vermediği görülüyor.