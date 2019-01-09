İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardan yolları kapanan köyde kar paletli ambulansta doğum

Aksaray’da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişirken, yolda gerçekleşen doğumda bir kız bebek dünyaya geldi.

Aksaray'da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişirken, yolda gerçekleşen doğumda bir kız bebek dünyaya geldi.


Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hamile olan Gülhan K'nin 36) gece yarısı doğum sancısı tuttu. Bunun üzerine hamile kadının yakınları yolları kapalı olan köyde durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yollarının kapalı olması nedeniyle 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve biri kar paletli olmak üzere 2 ayrı ambulans ekibi sevk etti. Kısa sürede köydeki eve ulaşan ekipler doğum sancısı tutan kadını kar paletli ambulansa alarak Aksaray'a yola çıktı. Yolda gelirken müdahale edilen kadın ambulans içerisinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Müdahaleleri ve doğumu sağlık ekiplerince başarıyla gerçekleştirilen kadın 1 saat süren yolculuk sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.