Karlı yolda takla atan araçtaki 3 İranlı yaralandı

Aksaray'da İranlı ailenin bulunduğu hafif ticari aracın karlı yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu Sannaa Mohamad Reda Hamed Tag (50) idaresindeki 34 MM 3755 plakalı hafif ticari araç, sürücünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Foad Kaes Malek Al Gadoua (50) ile Anass Foad Kaes Al Gadoua (17) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince olay yerinde yapıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa alınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.