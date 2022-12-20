Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1'i bebek 4 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden İshak S. (38) idaresindeki 01 AIZ 008 Plakalı otomobil Sultanhanı ilçe kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Saniye T. (44), Ümmühan Erva T. (1) ve Fatma C. (51) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler olayı hemen 112 Acil Durum merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.