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Kavşaklardaki seyyar satıcılara ve dilencilere ceza

Aksaray’da şehir içi kavşak ve karayollarındanki kavşaklarda seyyar satıcılık yapan ve dilenen 7 şahsa toplam 756 lira idari para cezası kesildi.

Aksaray'da şehir içi kavşak ve karayollarındanki kavşaklarda seyyar satıcılık yapan ve dilenen 7 şahsa toplam 756 lira idari para cezası kesildi.


Aksaray'da şehir içi kavşaklarda ve özellikle karayollarındaki kavşaklarda seyyar satıcılık ve dilencilik yapan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yakaladıkları şahıslara 108 TL para cezası kesti. Özellikle karayollarında trafiği tehlikeye düşürerek hem kendi canını hem de vatandaşların canını tehlikeye atan seyyar satıcılar ve dilenciler yakalandı. Yakalanan şahısları GBT sorgusundan geçiren polis ekipleri, daha sonra şahıslara 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 108 TL para cezası keserek bölgeden uzaklaştırdı. Dilencilik ve seyyar satıcılık yapan 7 ayrı şahsa toplamda 756 lira idari para cezası uygulandı.


Öte yandan emniyet yetkilileri, küçük yaşta çocuk ile dilencilik yapanlara çocuk istismarı ve çocukları kullanarak para temini kapsamında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlattı.

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