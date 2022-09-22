Kazada ölen sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Aksaray'da sürücüsünün rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada camdan bahçeye fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kazanın sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesinden dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi servis taşımacılığını yaptığı tekstil firmasının işçilerini almak için, şehir merkezine giden Hamza Oruç (62) idaresindeki 68 S 0543 plakalı Temsa marka minibüs yokuştan indiği esnada sürücüsünün kalp krizi geçirmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada minibüsün sürücüsü camdan dışarı fırlayarak bahçeye düşerken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Minibüste işçiler bulunmazken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri camdan fırlayan sürücüye ilk müdahaleyi bahçede yaptı. Kalp masajıyla geri döndürülmeye çalışılan sürücü daha sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde minibüs sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ve kazanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.