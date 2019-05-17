Kazada ölen üniversite öğrencisi Önder'in anısına lokma dağıtıldı

Aksaray'da geçtiğimiz hafta sonu Adana Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevgi Önder anısına lokma tatlısı dağıtıldı.

Aksaray Belediyesi, otobüsten inerek kaldığı yurda gitmek için yolun karşına geçtiği esnada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Sevgi Önder anısına Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesis önünde lokma tatlısı dağıttı. İftardan sonra ikram edilen lokmalardan alan üniversite öğrencileri, arkadaşları anısına yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.