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Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralıya ilk müdahale refüjde yapıldı

Aksaray’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince refüjde yapıldı.


Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Muharrem G. (40) idaresindeki 34 KH 4431 plakalı otomobil, Ortaköy yol kavşağından çıkarak Ankara yönüne dönen Ferhat Ç. (45) yönetimindeki 68 AP 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi Pınar I.G. (37), çocukları M.Z.G. (6) ile A.G. (8) yaralanarak araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi refüjde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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