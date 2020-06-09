Kediye çarpmak istemeyen kurye motosikletle kaldırıma çarparak yaralandı

Aksaray'da motosikletiyle seyrederken önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu aniden çeviren kurye kaldırıma çarpıp düşerek yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Acem Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve paket servis götüren 21 yaşındaki motosikletli kurye Enes K. yolda giderken aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Bu sırada kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Enes K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.